В Минифине не испугались новых санкций со стороны США

В Министерстве финансов России считают, что возможное введение новых антироссийских санкций со стороны США негативно повлияет на иностранных держателей облигаций федерального займа (ОФЗ), однако не окажет существенного воздействия на финансовый рынок страны. Сообщение минфина передает РИА «Новости».

«Сегодня российский финансовый рынок в очередной раз оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их, в том числе, на суверенные облигации России», — говорится в сообщении Минфина.

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В ведомстве добавили, что подобные новости «болезненны» для иностранных держателей ОФЗ, однако предыдущая инициатива против российских государственных облигаций не имела развития. Также в Минифине напомнили, что их американские коллеги отчитались конгрессу о негативном эффекте подобных мер для инвесторов из США.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы разработали новый законопроект о санкциях против России.