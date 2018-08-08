Цены на нефть марок Brent и WTI упали более чем на 3%

Мировые цены на нефть марок Brent и WTI вечером в среду, 8 августа, упали более чем на 3%, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.50 мск, цена на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизилась на 3,71%, до $71,88 за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась до $66,41 за баррель (на 3,99%).

Ранее сообщалось, что курс доллара превысил 65 руб. впервые с 11 апреля текущего года. Курс евро превысил 75 руб. впервые с 8 мая текущего года.