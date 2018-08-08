ЦБ сообщил о росте вложений в гособлигации России на фоне встречи Путина и Трампа

Нерезиденты в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вложили в гособлигации России более $500 млн. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«В середине июля 2018 года в условиях непродолжительного затишья в торговой войне США и Китая, а также в преддверии встречи президентов России и США краткосрочно увеличилось присутствие нерезидентов на российском рынке», — заявили в ЦБ.

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Также регулятор добавил, что проработка США новых санкций против России способствовала снижению спроса нерезидентов на российский госдолг во второй половине июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что доля России в госдолге США сократилась до 11-летнего минимума.