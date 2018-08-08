Китай введет пошлины на американские товары в $16 млрд

Китай введет пошлины на американские товары объемом в $16 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

Уточняется, что это произойдет одновременно с введением Вашингтоном 25% пошлины на китайский экспорт.

В китайском ведомстве отметили, что решение властей КНР стало вынужденной зеркальной мерой.

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Ранее сообщалось, что офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовал список товаров из Китая, которые попадают под пошлины в 25%.

Список содержит товары с объемом поставок на $16 млрд в год. Второй транш включает, в частности, различные виды полимеров, детали поездов, электродвигатели и другие виды разновидности товаров.