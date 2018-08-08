Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара превысил 65 руб. впервые с 11 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 1,6 руб., до 65,05 руб.

Курс евро поднялся на 1,5 руб., до 75,15 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 25,79 коп., до 73,82 руб., курс доллара увеличился на 5,25 коп., до 63,59 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 14,49 коп., составив 68,19 руб.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,12%, до $74,56 за баррель.

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