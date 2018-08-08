CNBC: Китай проигнорирует антииранские санкции США

Китай проигнорирует санкции США против Ирана и продолжит вести бизнес с Тегераном, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на заявление властей КНР.

Санкции США против Ирана вступили в силу 7 августа. Президент США Дональд Трамп предупредил, что страны, которые продолжат вести бизнес с Ираном, не смогут вести его с Соединенными Штатами. Трамп также сказал, что он расширит санкционные меры в ближайшие недели, и включит более жесткие средства, связанные с добычей нефти.

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CNBC отмечает, что отношения между Ираном и Китаем в энергетической отрасли развиваются, поэтому Пекин намерен защищать свои деловые интересы.

В правительстве КНР заявили, что торговое сотрудничество Китая и Ирана «открытое и прозрачное, разумное и справедливое». Китайские власти также пояснили, что это не является нарушением санкций Совета Безопасности ООН, добавив, что «законные права Китая должны быть защищены».

Россия в свою очередь заявила, что «сделает все необходимое», чтобы спасти ядерную сделку 2015 года с Ираном и защитить свои экономические интересы.

Европейский союз (ЕС) также предупредил, что на компании, которые прекратят бизнес с Ираном из-за санкций США, могут быть наложены ответные санкции.

США возобновили санкции в отношении Ирана после того, как американский лидер Дональд Трамп в мае в одностороннем порядке покинул совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

Ранее в Турции заявили, что также продолжат сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции. Например, Анкара будет продолжать покупать иранский газ.