Курс евро превысил 75 рублей

Курс евро превысил 75 руб. впервые с 8 мая текущего года. Об этом следует из данных торгов.

Курс евро вырос на 1,45 руб., составив 75,10 руб.

Курс доллара повысился на 1,31 руб., до 64,80 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 25,79 коп., до 73,82 руб., курс доллара увеличился на 5,25 коп., до 63,59 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 14,49 коп., составив 68,19 руб.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,12%, до $74,56 за баррель.

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