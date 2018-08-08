Канаду могут включить в список стран, не обеспечивающих налоговый обмен с Россией

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена внести Канаду и Республику Конго в список стран, не сотрудничающих с российским ведомством в сфере обмена информацией о налогообложении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на новый проект ведомства.

Отмечается, что из «черного списка» могут быть исключены семь государств, в том числе Панама, Сейшельские острова и Лихтенштейн.

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Помимо этого, из списка могут вычеркнуть Белиз, Бразилию, Сент-Китс и Неви, и Уганду.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС исключил восемь стран из «черного списка» офшоров.

Как стало известно, из списка исключены Барбадос, Гренада, Макао, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Республика Корея и Тунис.