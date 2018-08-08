ЦИК одобрил вопросы для проведения референдума по пенсионной системе

ЦИК России одобрил несколько вариантов вопроса для проведения референдума против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, коммунисты подали вновь заявку на регистрацию формулировки соответствующего вопроса. На этот раз заявка была подана в Алтайском крае. Вопрос коммунистов звучит следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».

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Представители коммунистической партии уже подавали вариант своего вопроса для проведения референдума. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, у ЦИК были претензии к формулировке, которую выработала КПРФ.

Второй вариант вопроса был придуман главой московского муниципального округа Таганский Ильей Свиридовым. Он предложил вынести на референдум вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»

Третья формулировка вопроса от представителей Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. Они сформулировали следующий вопрос: «Поддерживаете ли Вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

ЦИК признал каждую формулировку вопроса соответствующей требованиям закона о проведении референдума в России.