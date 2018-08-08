Стало известно, когда будет готова вторая нитка «Турецкого потока»

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что вторую нитку газопровода «Турецкий поток» планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что работы по строительству морской части первой ветки «Турецкого потока» были закончены.

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«Сейчас проводятся работы на суше. «Газпром» продолжает работы по прокладке второй ветки на морском участке. Примерно 50% уже закончено. «Газпром» заявил нам дату (по вводу в эксплуатацию – «Газета.Ru») 31 декабря 2019 года», — сказал Денмез.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что газ по второй нитке газопровода «Турецкий поток» может пойти через Болгарию, Сербию и Венгрию.