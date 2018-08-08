Курс евро превысил 74 рубля

Курс евро превысил 74 руб. впервые с 25 июля. Об этом следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами рос на 45 коп, до 74,1 руб.

Курс доллара поднялся на 40 коп., до 63,89 руб.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,12%, до $74,56 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 15,37 коп., до 73,56 руб., курс доллара увеличился на 4,5 коп., до 63,54 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 9,39 коп., составив 68,05 руб.

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