Турция намерена продолжить закупать газ у Ирана после введения санкций США

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что Турция будет продолжать покупать иранский газ, несмотря на санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для нас энергетическая безопасность очень важна, у нас есть газовый контракт с Ираном, срок его действия — до 2026 года. По нему мы покупаем 9,5 млрд кубометров газа в год. Поскольку у нас нет желания оставлять наших граждан в холоде и без электричества, то реализация контракта будет продолжена», — сказал Денмез.

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Он также отметил, что решение США по санкциям против Ирана является односторонним.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страны, которые ведут бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес с США.