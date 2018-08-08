Счетная палата выявила проблемы в патентной системе для самозанятых

Патентная система для самозанятых имеет несколько проблем, которые мешают для ее широкого распространения. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

«Несмотря на меры, принимаемые для популяризации патентной системы, существует ряд проблем, которые останавливают индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан от принятия решения о применении указанного режима налогообложения», — заявили в Счетной палате.

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К указанным проблемам относятся: высокий размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, необходимость получать несколько патентов на каждый вид деятельности или в каждом регионе, ограниченная численность (15 человек) работающих сотрудников.

По словам аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина, за прошлый год патентную систему применяли всего 287,8 тыс. индивидуальных предпринимателей из подсчитанных 15 млн неформально занятых граждан.

Ранее сообщалось, что власти могут освободить самозанятых от уплаты части страховых платежей.