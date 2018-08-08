Медведев поручил обеспечить Крым водой

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды сформировать рабочую группу по водообеспечению Крыма. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов... В рамках указанной рабочей группы разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах России», — сказано в поручении.

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Отмечается, что о результатах правительству должно быть доложено до 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Украина в 2018 году получит техническую возможность подавать воду в Крым.