«Ъ»: в сенате США предложили «скоординировать» все санкции против России

Американские сенаторы разработали новый законопроект о санкциях против России, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, документ предлагает объединение всех антироссийских санкций, вводимых различными актами, в единый механизм. Для этого предлагается также создать специальный «координационный офис», который будет курировать как «политические», так и «экономические» санкции, а также координировать их введение и поддержание с Евросоюзом.

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Кроме того, законопроект содержит требование запрета на операции в США и замораживание активов российских банковских структур, которые уже находятся под санкциями.

Ранее стало известно, что президенту США Дональду Трампу предложили ужесточить меры против российских хакеров.