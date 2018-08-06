Трамп одобрил указ о восстановлении санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Уточняется, что восстановление санкций пройдет в два этапа.

«Решение президента Трампа выйти из иранской сделки подтвердило его важнейшую обязанность: защитить и обезопасить американский народ», — сказано в документе.

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Ранее высокопоставленный сотрудник администрации США сообщил, что первый пакет американских санкций против Ирана вступит в силу с 6 на 7 августа в 00.01 по вашингтонскому времени.

Заключительный набор санкций включает в себя восстановление санкций в отношении экспорта иранской нефти, энергетического сектора и финансовых учреждений.