На Украине подсчитали убытки от потери имущества в Крыму и Донбассе

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ряд украинских предприятий понес убытки в десятки миллиардов гривен из-за потери собственности на территории Крыма и Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, сейчас совместно с МИД готовится общее исковое заявление об ущербе от украинских предприятий. В число тех, кто понес убытки, входят, например, украинская железная дорога, «Украэрорух», «Укрпочта» и другие предприятия.

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