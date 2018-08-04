Мэй и Макрон обсудили Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели встречу в французском форте Брегансон. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, Мэй и Макрон обсудили ситуацию вокруг выхода Великобритании из состава Евросоюза.

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Как отмечается, на проведении встречи настояла Мэй.

При этом на встрече Мэй и Макрон, в частности, обсудили условия выхода Британии из ЕС.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Францию и Германию поддержать лоббистов ЕС за разумный исход переговоров по Brexit.

По его словам, Британии необходимо заключить «разумное» соглашение с ЕС.