Путин запретил госзаказчикам применять собственные критерии оценки в закупках

Президент России Владимир Путин утвердил закон, вводящий запрет на определение государственным заказчиком своих собственных критериев оценки заявок и окончательных предложений при реализации закупки путем проведения запроса предложений. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с положениями документа, соответствующая норма исключается из закона о контрактной системе в сфере государственных закупок.

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В соответствии с замыслом инициаторов принятия закона из «Справедливой России», такой подход даст возможность избавиться от субъективности во время определения критериев оценки заявок на участие в конкурсах.

Ранее сообщалось, что кабмин утвердил перечень операторов площадок для госзакупок.