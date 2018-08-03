Путин запретил госзаказчикам применять собственные критерии оценки в закупках
Президент России Владимир Путин утвердил закон, вводящий запрет на определение государственным заказчиком своих собственных критериев оценки заявок и окончательных предложений при реализации закупки путем проведения запроса предложений. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с положениями документа, соответствующая норма исключается из закона о контрактной системе в сфере государственных закупок.
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В соответствии с замыслом инициаторов принятия закона из «Справедливой России», такой подход даст возможность избавиться от субъективности во время определения критериев оценки заявок на участие в конкурсах.
Ранее сообщалось, что кабмин утвердил перечень операторов площадок для госзакупок.