Путин подписал ратификацию конвенции об устранении двойного налогообложения с Японией

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-японской конвенции об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая конвенция содержит положения, которые позволяют повысить эффективность обмена налоговой информацией между налоговыми органами России и Японии по налогам любого вида и рода, включая косвенные, поясняло правительство.

Реклама

В частности, станет невозможен отказ в предоставлении информации, запрашиваемой Россией у Японии и наоборот, лишь на основании отсутствия заинтересованности в такой информации у запрашиваемой стороны для собственных налоговых целей.

Конвенция гарантирует недопущение налоговой дискриминации, регулирует процедуру рассмотрения обращений и заявлений налогоплательщиков и разрешения споров в случае, когда действия одного или обоих государств приводят к налогообложению не в соответствии с положениями конвенции.