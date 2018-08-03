МИД: США обновляют санкции, исходя из политической конъюнктуры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США регулярно обновляют пакет санкций, не основываясь на фактах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается очередного пакета санкций, информация о котором регулярно появляется… Мы же понимаем, что этот процесс, который идет в США, тоже, к сожалению, является регулярным. Все это обосновывается не фактами, а, видимо, политической внутренней конъюнктурой», — сказала Захарова.

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Ранее сообщалось, что сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.

Уточняется, что проект новых экономических ограничений затронет российских политиков и крупных бизнесменов.