Официальный курс евро вырос на 31 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 5,38 коп., до 73,47 руб., курс доллара увеличился на 31,91 коп., до 63,45 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 19,97 коп., составив 67,96 руб.

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Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,1% и составил 2292 пункта.

Индекс РТС просел на 0,3%, до 1137 пункта.

Стоимость нефти снижалась на 0,3%, до $73,27 за баррель по марке Brent.

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