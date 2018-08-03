WSJ: тысячи работников из КНДР приезжают в Россию, несмотря на санкции ООН

Россия пропускает на территорию страны тысячи рабочих из КНДР и выдает им новые разрешения на работу, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на статистику российских ведомств.

Как пишет издание со слов американских чиновников, такие действия со стороны России потенциально нарушают санкции Организации Объединенных Наций (ООН), направленные на сокращение денежных потоков в Пхеньян из-за рубежа в целях отказа Северной Кореи от ядерного оружия. Зачастую большая часть денег, которые северокорейцы зарабатывают за рубежом, попадает в государственную казну КНДР, говорят официальные лица США и ООН. В основном рабочие трудятся в неблагоприятных условиях, добавляет WSJ.

Реклама

В сентябре Совет Безопасности ООН запретил правительствам выдавать новые разрешения на работу гражданам Северной Кореи. Отмечается, что некоторые из уже существующих трудовых контрактов было разрешено продлить.

С момента введения запрета в России было зарегистрировано более 10 тыс. новых рабочих-северокорейцев, говорится в отчетах МВД России, с которым ознакомилась газета WSJ. Между тем, по данным российского министерства труда и социальной защиты, в этом году северокорейцам было выдано не менее 700 новых разрешений на работу.

Помимо этого, как следует из документов российских ведомств, некоторые компании, которые нанимают сотрудников из Северной Кореи, ведут совместный бизнес с предприятиями из КНДР, что является еще одним нарушением введенных ООН санкций. Согласно запрету не допускаются «все совместные предприятия или кооперативные структуры» с северокорейскими компаниями и гражданами.

Как отметил американский чиновник, в то время как санкции смогли сократить общую рабочую силу Северной Кореи за рубежом, она не сократилась в России и Китае.

В настоящее время в ООН исследуют потенциальные нарушения санкций со стороны России, рассказали источники WSJ.

По данным Государственного департамента США, в последние годы около 100 тыс. или более северокорейских рабочих трудились за рубежом. Экспорт рабочей силы КНДР приносил в казну почти $2 млрд в год, подсчитали аналитики.

Тем не менее, по данным российского правительства, в конце прошлого года в стране официально работали около 24 тыс. северокорейцев.