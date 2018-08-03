ФАС отрицает влияние цен на авиатопливо на стоимость авиабилетов

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил, что текущая ситуация с ценами на авиатопливо не может оказать дополнительного влияния на стоимость авиабилетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Последние два месяца отмечается боковой тренд изменения цен, то есть цены не растут, они даже несколько снижаются за это время. В этом смысле сказать, что какие-то дополнительные влияния на ситуацию с ценами на билеты может оказать авиатопливо, — таких оснований нет», — сказал Голомолзин.

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Он также пояснил, что в основном на динамику цен на авиабилеты влияет стоимость лизинга воздушных судов и сезонный спрос.

Ранее Росавиация рассказала о росте цен на авиатопливо в июле.