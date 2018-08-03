Экспорт сельхозпродукции из России вырос более чем на 29%

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России за первые пять месяцев текущего года вырос на 29,2% и составил $9,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза.

«Основными экспортируемыми продуктами, как и годом ранее, стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, а также продукция масложировой отрасли», — заявили в ведомстве.

Реклама

Отмечается, что наибольшая доля экспорта пришлась на пшеницу. Экспорт пшеницы за указанный период составил 17,1 млн тонн на сумму $3,1 млрд.

Ранее сообщалось, что Китай заинтересован в расширении поставок российского зерна.