Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,1% и составил 2292 пункта.

Индекс РТС просел на 0,3%, до 1137 пункта.

Стоимость нефти снижалась на 0,3%, до $73,27 за баррель по марке Brent.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 31,42 коп., до 73,42 руб., курс доллара увеличился на 57,68 коп., до 63,13 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 45,87 коп., составив 67,76 руб.

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