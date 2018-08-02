В Совфеде прокомментировали новые антироссийские санкции США
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал законопроект американских сенаторов, предусматривающий ужесточение санкций против России. Об этом сообщает RT.
По словам Косачева, по мере приближения очередных выборов в США, количество подобных инициатив будет увеличиваться, поскольку они нацелены на подкрепление версий о «вмешательстве» России в американские выборы.
«Это ситуация, когда инсинуации и спекуляции являются неким инструментом, чтобы подтвердить жизнеспособность и правомерность предыдущих. Эта тема будет сохраняться на плаву чисто в пропагандистских политических целях, но в ближайшие месяц-два вряд ли получит законодательное развитие», — добавил сенатор.
Он отметил, что когда в сентябре конгресс возобновит работу, ситуация будет менее предсказуемой.
Ранее стало известно, что сенаторы России и США могут обсудить проект новых санкций.