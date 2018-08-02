Американские сенаторы представили новые антироссийские санкции

Американские сенаторы представили законопроект, который, по их словам, окажет давление на Россию в ответ на вмешательство Москвы в выборы в США. Об этом сообщает Reuters.

«Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие промежуточные выборы в 2018 году», — сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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Он также добавил, что данный законопроект нацелен на введение «сокрушительных» санкций.

По данным РИА «Новости», указанный законопроект вводит санкции против политиков, бизнесменов и российского госдолга.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) принял решение расширить санкционный список и включить в него еще шесть российских компаний.