Долги россиян по кредитам превысили рост зарплат в два раза

Рост объема потребительских кредитов в июне текущего года составил 15,9%. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

В свою очередь реальные зарплаты россиян выросли только на 7,2%.

«В социальном секторе, по оценке Минэкономразвития России, темпы роста оплаты труда сохраняются на высоких уровнях (19,2% г/г в мае, 21,3% г/г в апреле). При этом во внебюджетном секторе рост заработных плат в мае ускорился до 9,2%», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ЦБ обеспокоен резким ростом необеспеченных потребкредитов.