Лавров обсудил с представителем Южной Кореи экономическое сотрудничество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва торгово-экономические вопросы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского МИДа.

«Обсуждались актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества, в том числе в формате Россия-Республика Корея-КНДР», — заявили в министерстве.

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Ранее Forbes сообщил, что Россия пытается воспользоваться сближением на Корейском полуострове для собственных «энергетических шагов».

Издание отметило, что первый из таких шагов — возрождение энергетического мегапроекта, который бы поставлял российский газ по Транссибирской магистрали в Сеул через КНДР.