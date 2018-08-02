Юнкер сообщил о сокращении зависимости ЕС от российского газа
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз сократил зависимость от российского природного газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Председатель ЕК выступил, комментируя итоги своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
«Зависимость от России сокращена», — сказал Юнкер.
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Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы диверсифицировать энергоснабжение.
Заявление было опубликовано по итогам переговоров Трампа и Юнкера.
На данный момент Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в ЕС.
По словам Трампа, в торговых переговорах между США и ЕС произошел прорыв.