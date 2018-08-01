Помпео: Трамп ввел санкции против Турции после бесед с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп принял решение о введении санкций в отношении Турции после многочисленных бесед с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА «Новости».

«Турецкое правительство отказалось освободить пастора Брансона. После многочисленных бесед между президентом Трампом и президентом Эрдоганом и моих бесед с министром иностранных дел (Турции Мевлютом) Чавушоглу президент Трамп пришел к выводу, что эти санкции являются подобающими действиями», — сказал Помпео.

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Помпео также подчеркнул, что в ходе этих обсуждений стороны не смогли прийти к соглашению.

Ранее сообщались, что США ввели санкции против Турции.