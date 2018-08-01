Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,25% и составил 25 478,73 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,26% и составил 2823,63 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,75% и составил 7729,65 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 3,26 коп., до 73,10 руб., курс доллара увеличился на 20,93 коп., до 62,55 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 12,98 коп., составив 67,30 руб.

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