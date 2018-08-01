Прокуратура рассказала о росте числа экономических преступлений в России

Число экономических преступлений в России за полгода выросло на 3,4%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры России.

Как стало известно, по состоянию на июнь текущего года число зарегистрированных преступлений экономической направленности выросло на 3,4% и составило 68 737.

Реклама

Уточняется, что за указанный период на 2,5% больше выявлено лиц, совершивших экономические преступления, — 26 083.

Ранее сообщалось, что Россия, США и Китай стали лидерами по количеству кибератак, совершенных на криптовалютные биржи.

Уточняется, что данное исследование основывается на данных об атаках, совершенных на 19 крупнейших бирж, торгующих криптовалютами, в 2016 и 2017 годах.