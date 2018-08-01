РСТ: клиенты «Натали Турс» начали угрожать туроператору

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Туроператор «Натали Турс» не реагирует на претензии и запросы клиентов на компенсацию средств. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Положенные после подачи документов на возврат денег сроки давно прошли, а никто ничего так и не получил. Туроператор не реагирует на претензии и запросы, скорее всего, просто затягивая процесс», — заявили в РСТ.

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Также в ведомстве подчеркнули, что пока туроператор не объявил о приостановке деятельности, не может быть задействован страховой механизм возврата денег туристам.

В этой связи, РСТ отмечает, что клиенты «не достучавшись до «Натали», осаждают турагентства, терроризируют их телефонными звонками, угрожают, требуя денег».

Ранее сообщалось, что в АТОР оценили ущерб клиентов «Натали Турс» более чем в 1 млрд рублей.