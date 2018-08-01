Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день при сильной жаре

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Роспотребнадзор рекомендовал сокращать работникам рабочий день на один час, если температура в рабочем помещении приближается к отметке 28,5 градусов жары. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что при повышении температуры до 29 градусов рекомендуется сокращать рабочий день на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа.

Ранее синоптики сообщили, что к концу недели жара в Москве ослабнет, а северо-западный циклон принесет в столицу дожди.