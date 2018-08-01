Минтранс намерен перераспределить средства на реконструкцию региональных аэродромов

Минтранс предлагает перенаправить бюджетные средства в текущем году, которые были выделены на реконструкцию аэродромной инфраструктуры «Шереметьево» и «Домодедово», на реконструкцию аэродромов Норильска и Челябинска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект поправок ведомства.

«Настоящая корректировка подготовлена в целях исполнения поручения правительства России от 14.05.2018 № АД-П9-2757 о необходимости ускорения финансирования реконструкции аэропорта г. Норильска и решений, принятых на межведомственном совещании по подготовке объектов инфраструктуры г. Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, в части начала работ по реконструкции аэропорта г. Челябинска в 2018 году», — сказано в документе.

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Также отмечается, что в связи с корректировкой проекта строительства новой взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево» образовалась экономия денежных средств по объекту 1,2 млрд руб.

В начале текущего года сообщалось, что Домодедово хочет построить еще шесть взлетно-посадочных полос.