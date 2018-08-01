Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 10 коп. и составил 62,6 руб.

Курс евро вырос на 5 коп., до 73,2 руб.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,59%, до $73,77 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 12,83 коп., до 73,07 руб., курс доллара уменьшился на 43,08 коп., до 62,34 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, уменьшилась по сравнению с показателем на вторник на 29,47 коп., составив 67,17 руб.

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