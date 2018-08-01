Администрация Трампа задумалась об ужесточении пошлин на товары из Китая

Администрация президента США Дональда Трампа планирует предложить введение 25% пошлин на импорт товаров и услуг из Китая на $200 млрд в год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

Ранее администрация Трампа уже сообщала, что собирается ввести 10% пошлины против китайских товаров и услуг. Теперь, отмечают в агентстве, Трамп задумался об увеличении пошлин до 25%.

Реклама

Отмечается, что соответствующее заявление президент Соединенных Штатов может сделать в среду, 1 августа.

Ранее сообщалось, то Трамп готов ввести пошлины на китайские товары объемом в $500 млрд. Также отмечалось, что в 2017 году импорт китайских товаров в США оценивался в $505,5 млрд.