Мадуро признал ответственность за кризис в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что признает свою ответственность за экономический кризис в стране. Об этом сообщает El Universal.

По его словам, все производственный модели, которые использовало правительство Венесуэлы, потерпели «крах».

Он также подчеркнул, что Венесуэле необходимо двигать вперед свою «экономическую мощь».

Реклама

Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) по Латинской Америке Алехандро Вернера заявил, что инфляция в Венесуэле может достичь 1 млн процентов к концу 2018 года.

По его мнению, это делает Венесуэлу похожей на Германию 1923 года.