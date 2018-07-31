Россия выиграла у США право на проведение Всемирного энергетического конгресса

Россия выиграла право на проведение в 2022 году Всемирного энергетического конгресса. Об этом сообщается на сайте Всемирного энергетического совета.

«Всемирный энергический совет рад объявить, что Россия выиграла право на проведение Всемирного энергетического конгресса 2022 года», — говорится в заявлении.

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Уточняется, что кроме России заявки также подавали США и Португалия.

Местом проведения Всемирного энергетического конгресса в 2022 году был выбран Санкт-Петербург.

В текущем году, 11-13 сентября, во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. На форум, в частности, приглашен председатель КНР Си Цзиньпинь и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Как ранее говорил Владимир Путин, Россия приглашала также лидера КНДР Ким Чен Ына – как в рамках ВЭФ, так и вне привязки к каким-то международным событиям.