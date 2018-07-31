Украина намерена ввести санкции против 19 российских компаний из-за Крымского моста

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) направило предложение о применении санкций против 19 российских компаний и 22 физлиц. Об этом сообщает РИА «Новости».

«МВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам и 22 физическим лицам, являющихся руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста», — заявили в министерстве.

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Как стало известно, данный проект распоряжения уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что Европейский союз принял решение расширить санкционный список и включить в него еще шесть российских компаний.