Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,2% и составил 2292 пункта.

Индекс РТС просел на 0,2%, до 1160 пункта.

Стоимость нефти снижалась на 0,3%, до $75,31 за баррель по марке Brent.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 14,21 коп., до 73,20 руб., курс доллара увеличился на 19,21 коп., до 62,78 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 16,96 коп., составив 67,47 руб.

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