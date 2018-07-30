Официальный курс евро снизился на 14 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 14,21 коп., до 73,20 руб., курс доллара увеличился на 19,21 коп., до 62,78 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 16,96 коп., составив 67,47 руб.

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Стоимость нефти марки Brent превысила $75 за баррель впервые с 16 июля.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36%, до $75,3 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,73%, до $69,19 за баррель.

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