ИК «Велес Капитал» повысила прогнозную стоимость акций «Роснефти» на 30% - до 560 рублей за акцию.

«Роснефть» заявила о том, что снижение долговой нагрузки теперь является для компании приоритетным направлением», — говорится в сообщении «Велес Капитал».

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Этот фактор является сильным драйвером роста капитализации компании, отмечает ИК.

В мае «Роснефть» объявила, что планирует сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 млрд рублей, снизить целевой уровень капзатрат на 20% и запустить программу обратного выкупа своих акций на $2 млрд.

«Эти планы реализуемы даже при консервативном прогнозе цен на нефть на уровне $60 за баррель и среднем курсе 62 руб./$, считают аналитики «Велес Капитал».

«Компания сможет погасить 586 млрд руб. вместо запланированных 500 млрд руб. Исходя из наших прогнозов на текущий год ($70/барр., 61 руб./$), компания сможет погасить 669 млрд руб. обязательств, и мы ожидаем перевыполнения заявленной суммы в 500 млрд руб», - отмечается в отчете инвесткомпании.

«Котировки «Роснефти» показывают устойчивую динамику к росту. Показательным является стремительный отскок бумаг компании после глобальной распродажи всех российских активов, которая наблюдалась на рынке в апреле этого года: большинство акций, в том числе любимец инвесторов «Сбербанк», до сих пор не смогли полностью восстановить утраченные позиции, а вот котировки «Роснефти» не только быстро закрыли падение, но и пошли выше. Это свидетельствует об устойчивом интересе инвесторов к компании и их позитивных ожиданиях относительно дальнейшего роста капитализации», - отметил старший аналитик БКС Сергей Суверов.