В США назвали условия для снятия пошлин на сталь из ЕC

Пошлины на сталь из Европы могут быть сняты, если переговоры о торговле с ЕС будут успешными, передает РИА «Новости» заявление советника президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу.

«Если сделка пройдет хорошо, то она пойдет в несколько этапов. Я не думаю, что будут пошлины на сталь из Европейского союза. Я не думаю, что будут пошлины на автомобили. Я не хочу забегать вперед, но президент обозначил… Это обсуждалось», — сказал Кудлоу.

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Ранее представители стран Европейского союза (ЕС) и США договорились приостановить введение новых пошлин на время, пока между сторонами идут переговоры о торговле.

Также президент США Дональд Трамп заявлял, что США и ЕС начинают работу над обнулением пошлин и субсидий.