В ЕАЭС одобрили решение о статусе Молдавии в качестве страны-наблюдателя

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Высший евразийский совет одобрил решение о статусе Молдавии в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Решением Высшего евразийского совета одобрено положение о статусе государства-наблюдателя в ЕврАзЭС. Такой статус предоставлен Молдавии», — сказал Медведев.

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Ранее президент Молдавии Игорь Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным и поблагодарил его за поддержку в предоставлении стране статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

В ходе встречи стороны также обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений, и констатировали очень хороший диалог на уровне президентов.