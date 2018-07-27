Путин: Россия заинтересована в сотрудничестве с Африкой в промышленности

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с африканскими странами в сфере промышленности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Российский бизнес проявляет интерес к работе с африканскими партнерами по самым разным направлениям. В том числе в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, в развитии массовых коммуникаций, геологии и недропользовании», — сказал Путин на встрече лидеров БРИКС.

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Он также добавил, что на встрече с президентом Анголы шла речь о совместной работе в освоении алмазных месторождений.

Ранее Путин сообщил о планах России по наращиванию помощи государствам Африки.