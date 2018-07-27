Официальный курс евро снизился на 47 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 47,39 коп., до 73,34 руб., курс доллара увеличился на 2,55 коп., до 62,97 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 19,93 коп., составив 67,63 руб.

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Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,03% и составил 2292 пункта.

Индекс РТС просел на 0,2%, до 1147 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,03%, составив $69,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,01% — до $74,55 за баррель.

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