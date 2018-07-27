Банкам запретят продавать субординированные облигации физлицам

Банк России намерен запретить кредитным организациям продавать субординированные облигации неквалифицированным инвесторам. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Сделки с субординированными облигациями, а также договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются субординированные облигации, cмогут совершаться только квалифицированными инвесторами, являющимися или признанными таковыми в соответствии с законодательством России», — заявили в ЦБ.

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что Минфин рассчитывает на возвращение интереса инвесторов к ОФЗ в третьем квартале 2018 года.